Главная Новости дня РФ ночью атаковала Украину: ПВО уничтожила 190 целей

РФ ночью атаковала Украину: ПВО уничтожила 190 целей

Дата публикации 18 апреля 2026 09:42
РФ ночью атаковала Украину: ПВО уничтожила 190 целей
Работа ПВО. Фото: t.me/landforcesofukraine

Российские войска в ночь на 18 апреля атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 219 беспилотников, зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Обстрелы Украины 18 апреля

Как известно, этой ночью россияне выпустили 219 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и других по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (территория РФ) и Чауда (временно оккупированный Крым).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріли України 18 квітня
Результаты работы ПВО 18 апреля. Фото: Воздушные силы ВСУ

Так, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 190 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на это есть попадания 28 БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков на девяти локациях. В то же время атака еще продолжается и в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Как сообщает Новини.LIVE, этой ночью россияне повредили энергетический объект в Черниговской области. Сейчас без света 380 тысяч абонентов в нескольких городах и районах.

Кроме того, за последние сутки враг 816 раз ударил по 46 населенным пунктам в Запорожье. В результате этого десять человек получили ранения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
