РФ ночью атаковала Украину: ПВО уничтожила 190 целей
Российские войска в ночь на 18 апреля атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 219 беспилотников, зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины 18 апреля
Как известно, этой ночью россияне выпустили 219 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и других по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (территория РФ) и Чауда (временно оккупированный Крым).
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 190 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на это есть попадания 28 БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков на девяти локациях. В то же время атака еще продолжается и в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.
этой ночью россияне повредили энергетический объект в Черниговской области. Сейчас без света 380 тысяч абонентов в нескольких городах и районах.
Кроме того, за последние сутки враг 816 раз ударил по 46 населенным пунктам в Запорожье. В результате этого десять человек получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!