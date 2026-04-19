РФ нанесла удар по Чернигову: горят дома, есть пострадавшие

Ночью в воскресенье, 19 апреля, Чернигов оказался под массированной атакой "Шахедов". В городе зафиксировали падение БпЛА. Вспыхнули пожары.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский, передает Новини.LIVE.

Обстрел Чернигова ночью 19 апреля

В результате падения БпЛА загорелись два частных дома, получило повреждения учебное заведение. Есть пострадавшие. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что 18 апреля россияне атаковали энергообъект в Запорожской области. Возникли повреждения. Глава ОВА предупреждал о возможных перебоях со светом.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу писал, что 18 апреля РФ нанесла удар FPV-дроном по микроавтобусу в Никопольском районе. Пострадали четыре человека. Среди травмированных есть ребенок.