РФ атаковала объект энергетики на Запорожье: возможны перебои

Российские оккупанты в субботу, 18 апреля, атаковали объект энергетики в Запорожской области. В результате обстрела зафиксированы повреждения. Возможны перебои со светом.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел энергетики в Запорожской области

Федоров отметил, что захватчики наносили удары по объекту энергетики с ночи.

"В течение дня вражеские атаки продолжались - объект поврежден. Возможны перебои с электроснабжением", — сообщил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 18 апреля российские оккупанты атаковали Никопольский район. Зафиксировано попадание FPV-дрона в рейсовый микроавтобус. В результате обстрела ранения получили четыре человека, в том числе ребенок.

А в ночь на 18 апреля захватчики атаковали Украину ударными дронами. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что сбить и подавить удалось 190 дронов. В то же время на 17 локациях есть попадания.

Кроме того, за прошедшие сутки Россия нанесла более 800 ударов по Запорожской области. В результате атаки ранения получили десять человек.