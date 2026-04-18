РФ атакувала обʼєкт енергетики на Запоріжжі: можливі перебої

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 18 квітня, атакували обʼєкт енергетики у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження. Можливі перебої зі світлом.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл енергетики у Запорізькій області

Федоров зазначив, що загарбники завдавали ударів по обʼєкту енергетики із ночі.

"Протягом дня ворожі атаки тривали — об’єкт пошкоджено. Можливі перебої з електропостачанням", — повідомив він.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 18 квітня російські окупанти атакували Нікопольський район. Зафіксовано влучання FPV-дрона у рейсовий мікроавтобус. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, у тому числі дитина.

А у ніч проти 18 квітня загарбники атакували Україну ударними дронами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що збити та подавити вдалося 190 дронів. Водночас на 17 локаціях є влучання.

Крім того, упродовж минулої доби Росія завдала понад 800 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки поранення отримали десятеро людей.