РФ атакувала обʼєкт енергетики на Запоріжжі: можливі перебої
Російські окупанти у суботу, 18 квітня, атакували обʼєкт енергетики у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження. Можливі перебої зі світлом.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Федоров зазначив, що загарбники завдавали ударів по обʼєкту енергетики із ночі.
"Протягом дня ворожі атаки тривали — об’єкт пошкоджено. Можливі перебої з електропостачанням", — повідомив він.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 18 квітня російські окупанти атакували Нікопольський район. Зафіксовано влучання FPV-дрона у рейсовий мікроавтобус. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, у тому числі дитина.
А у ніч проти 18 квітня загарбники атакували Україну ударними дронами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що збити та подавити вдалося 190 дронів. Водночас на 17 локаціях є влучання.
Крім того, упродовж минулої доби Росія завдала понад 800 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки поранення отримали десятеро людей.
