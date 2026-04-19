РФ завдала удару по Чернігову: горять будинки, є постраждалі

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Уночі в неділю, 19 квітня, Чернігів опинився під масованою атакою "Шахедів". У місті зафіксували падіння БпЛА. Спалахнули пожежі.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлень Дмитра Брижинського

Обстріл Чернігова вночі 19 квітня

Унаслідок падіння БпЛА загорілися два приватних будинки, зазнав пошкоджень заклад освіти. Є постраждалі. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що 18 квітня росіяни атакували енергооб'єкт у Запорізькій області. Виникли пошкодження. Очільник ОВА попереджав про можливі перебої зі світлом.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу писав, що 18 квітня РФ завдала удару FPV-дроном по мікроавтобусу в Нікопольському районі. Постраждали чотири людини. Серед травмованих є дитина.