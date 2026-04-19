РФ атакувала житлові будинки у Чернігові: загинув підліток

Рятувальники гасять пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 19 квітня атакували Чернігів ударними дронами. Ворог пошкодив сім житлових будинків та інші будівлі. Внаслідок обстрілів загинув 16-річний юнак.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Обстріли Чернігова 19 квітня

Брижинський розповів, що цієї ночі росіяни масовано атакували Чернігів ударними дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та інші будівлі.

"Внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено сім приватних будинків (з них три знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі", — йдеться у повідомленні.

За словами начальника МВА, загинув 16-річний юнак, ще чотири особи отримали поранення — серед них три жінки та один чоловік.

Скриншот допису Дмитра Брижинського

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня РФ атакувала об'єкт енергетики на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження, тому можливі перебої зі світлом.

Крім того, окупанти вдарили по автобусу на Дніпропетровщині. Внаслідок удару fpv-дроном постраждали четверо осіб, серед них дитина.