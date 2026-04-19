Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала житлові будинки у Чернігові: загинув підліток

РФ атакувала житлові будинки у Чернігові: загинув підліток

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 08:39
РФ атакувала житлові будинки у Чернігові: загинув підліток
Рятувальники гасять пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 19 квітня атакували Чернігів ударними дронами. Ворог пошкодив сім житлових будинків та інші будівлі. Внаслідок обстрілів загинув 16-річний юнак.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. 

Обстріли Чернігова 19 квітня

Брижинський розповів, що цієї ночі росіяни масовано атакували Чернігів ударними дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та інші будівлі.

"Внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено сім приватних будинків (з них три знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі", — йдеться у повідомленні.

За словами начальника МВА, загинув 16-річний юнак, ще чотири особи отримали поранення — серед них три жінки та один чоловік.

Скриншот допису Дмитра Брижинського

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня РФ атакувала об'єкт енергетики на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження, тому можливі перебої зі світлом. 

Крім того, окупанти вдарили по автобусу на Дніпропетровщині. Внаслідок удару fpv-дроном постраждали четверо осіб, серед них дитина. 

Чернігів обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації