Лубінець: 2025 рік став найсмертоноснішим для цивільних українців

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Від 24 лютого 2022 року до кінця 2026 року Росія вбила на підконтрольній Києву частині України 15 172 мирних людей, ще близько 41 378 цивільних отримали поранення. Також загинули 686 дітей, ще 2 380 були поранені. Кількість жертв на тимчасово окупованих територіях визначити неможливо.

Щорічний звіт Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця.

Скільки цивільних українців вбила Росія у 2025 році

Найбільше жертв серед цивільного населення було у 2025 році.

"2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення за весь час повномасштабної війни. Загинули 2 514 людей, 12 142 отримали поранення — на 31% більше, ніж у 2024 році. Удари по Києву, Тернополю, Кривому Рогу, Сумах — це не помилки. Це навмисний терор проти мирних міст", — йдеться в документі.

Лубінець зазначив, що за непідтвердженими даними, кількість жертв на окупованих територіях може сягати понад 100 тисяч.

Крім того, у звіті зазначається, що 2025 рік для України став роком постійних загроз. За весь рік лише чотири дні були без обстрілів безпілотниками та ракетами.

"За цей час пролунало 19 033 сигнали повітряної тривоги, а російські війська здійснили масовані удари по цивільній інфраструктурі, випустивши 2,4 тисячі ракет різних типів та залучивши 100 тисяч безпілотників", — додав він.

