Укрпочта и Коордштаб создадут марку, посвященную пленным

Люди на акции посвященной возвращению пленных. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Укрпочта совместно с Координационным штабом анонсировали старт всеукраинского конкурса эскизов для создания особой почтовой марки "Мы ждем!", которая посвящена теме возвращения военнопленных, гражданских заложников и поиска пропавших без вести.

Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, передает Новини.LIVE.

Укрпочта создаст почтовую марку о пленных военных ВСУ

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны и заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова, проект призван напомнить миру о судьбах пропавших без вести, необходимости освобождения гражданских и спасении военных.

Андрей Юсов отмечает, что появление такой марки станет мощным элементом международной и отечественной адвокации.

"Это важная часть программы адвокации и международной в том числе. Это важно для того, чтобы напоминать и в Украине, и в мире о проблемах украинских военнопленных. О том, в каких условиях они находятся и, собственно, о том, что их ждут и за них борются. Борются над возвращением из ужасных условий, из российской неволи в условиях, которые часто не соответствуют никаким нормам международного гуманитарного права или Женевской конценции. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными использует все инструменты для адвокации", — пояснил Юсов.

Выбирать лучшие эскизы для будущего выпуска будет специальное жюри. В его состав войдут непосредственно представители Координационного штаба, а также члены соответствующих общественных советов. В то же время приобщиться к определению финального победителя сможет каждый гражданин. Решающее голосование организаторы проведут через платформу "Дія".

Этот цифровой инструмент уже доказал свою эффективность во взаимодействии с семьями пленников. Начиная с 2024 года, благодаря плодотворному сотрудничеству с Министерством цифровой трансформации, именно через портал "Дія" родственники получили 4 022 уведомления об освобождении своих близких.

Кроме общественного значения, будущий выпуск имеет и большую филателистическую ценность. Представитель ГУР добавил интересную деталь относительно тиража: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов является ярым коллекционером марок.

"Я думаю, что он поборется, чтобы один из первых образцов экземпляров этой марки пополнил его коллекцию", — сказал Юсов.

Как писали ранее Новини.LIVE, ранее Андрей Юсов сообщал, что переговоры по обмену военнопленных проходят крайне сложно. Тем не менее, процесс не останавливается.

В пятницу, 17 апреля, Юсов заявил, что продолжается подготовка к очередному этапу обмена пленными. Но в целях безопасности детали о месте, дате и времени пока не разглашают.