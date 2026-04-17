Укрпошта та Коордштаб створять марку, присвячену полоненим

Люди на акції присвяченій поверненню полонених. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Укрпошта спільно з Координаційним штабом анонсували старт всеукраїнського конкурсу ескізів для створення особливої поштової марки "Ми чекаємо!", яка присвячена темі повернення військовополонених, цивільних заручників та пошуку зниклих безвісти.

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Новини.LIVE.

Укрпошта створить поштову марку про полонених військових ЗСУ

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони та заступника очільника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, проєкт покликаний нагадати світу про долі зниклих безвісти, необхідність звільнення цивільних і порятунок військових.

Андрій Юсов наголошує, що поява такої марки стане потужним елементом міжнародної та вітчизняної адвокації.

"Це важлива частина програми адвокації і міжнародної в тому числі. Це важливо для того, щоби нагадувати і в Україні, і в світі про проблеми українських військовополонених. Про те, в яких умовах вони знаходяться і, власне, про те, що їх чекають і за них борються. Борються над поверненням з жахливих умов, з російської неволі в умовах, які часто не відповідають жодним нормам міжнародного гуманітарного права чи Женевській конценції. Координаційний штаб з питань поводження військовополонених використовує всі інструменти для адвокації", — пояснив Юсов.

Обирати найкращі ескізи для майбутнього випуску буде спеціальне журі. До його складу увійдуть безпосередньо представники Координаційного штабу, а також члени відповідних громадських рад. Водночас долучитися до визначення фінального переможця зможе кожен громадянин. Вирішальне голосування організатори проведуть через платформу "Дія".

Цей цифровий інструмент уже довів свою ефективність у взаємодії з сім'ями бранців. Починаючи з 2024 року, завдяки плідній співпраці з Міністерством цифрової трансформації, саме через портал "Дія" родичі отримали 4 022 сповіщення про звільнення своїх близьких.

Окрім суспільної ваги, майбутній випуск має і неабияку філателістичну цінність. Представник ГУР додав цікаву деталь щодо тиражу: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов є затятим колекціонером марок.

"Я думаю, що він побореться, щоб один з перших зразків примірників цієї марки поповнив його колекцію", — сказав Юсов.

Як писали раніше Новини.LIVE, раніше Андрій Юсов повідомляв, що переговори щодо обмінів військовополонених проходять вкрай складно. Проте, процес не зупиняється.

У п'ятницю, 17 квітня, Юсов заявив, що триває підготовка до чергового етапу обміну полоненими. Але у цілях безпеки деталі про місце, дату та час наразі не розголошують.