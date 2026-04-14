Головна Новини дня Воїн відсудив у матері 3,8 млн грн, які вона отримала за час полону сина

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 17:50
Дмитро Панчук. Фото: Суспільне Рівне

У Рівному військовий Дмитро Панчук відсудив у матері гроші, які вона отримувала, поки він перебував у російському полоні. У неволі захисник провів майже три роки. Крім того, його виписали із житла.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

Повернення коштів захиснику

Суд зобовʼязав жінку повернути синові 3,8 млн грн, які вона отримала, поки він перебував у російському полоні.

Адвокат військового Василь Харчук у коментарі "Укрінформу" повідомив, що наразі не визначено, як саме матір повинна повертати кошти сину. Вони можуть домовитися про відповідний механізм. У випадку, якщо жінка відмовиться, то Дмитро може звернутися до виконавчої служби для примусового виконання рішення.

Харчук розповів, що сторона відповідачки може подати апеляцію.

Адвокатка матері Алла Філатова зазначила, що поки тривають судові процеси, вони можуть укласти мирову угоду та врегулювати конфлікт. Водночас жінка планує подати апеляцію.

Що передувало

У лютому 22-річний військовий Дмитро Панчук повідомив, що його матір привласнила державні виплати, які призначалися йому. Контракт він підписав ще до початку великої війни та служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. У полон захисник потрапив у 2022 році, а повернувся 6 травня 2025 року.

Звільнені з полону захисники (справа Роман Панчук). Фото: Обмудсман України

Згодом стало відомо, що виплати отримували його родичі, які спочатку заперечували це, але потім підтвердили. Крім того, Дмитра виписали із житла.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 11 квітня з російського полону повернулися 175 військових та семеро цивільних українців. Зокрема, додому вдалося повернути 25 офіцерів, яких Росія раніше категорично відмовлялася обмінювати.

А у Держприкордонслужбі показали перші емоції звільнених українців. Вони плакали та сміялися одночасно, а також говорили з рідними. Їх вік від 22 до 63 років. 

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
