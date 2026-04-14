Воїн відсудив у матері 3,8 млн грн, які вона отримала за час полону сина

Дмитро Панчук.

У Рівному військовий Дмитро Панчук відсудив у матері гроші, які вона отримувала, поки він перебував у російському полоні. У неволі захисник провів майже три роки. Крім того, його виписали із житла.

Повернення коштів захиснику

Суд зобовʼязав жінку повернути синові 3,8 млн грн, які вона отримала, поки він перебував у російському полоні.

Адвокат військового Василь Харчук у коментарі "Укрінформу" повідомив, що наразі не визначено, як саме матір повинна повертати кошти сину. Вони можуть домовитися про відповідний механізм. У випадку, якщо жінка відмовиться, то Дмитро може звернутися до виконавчої служби для примусового виконання рішення.

Харчук розповів, що сторона відповідачки може подати апеляцію.

Читайте також:

Адвокатка матері Алла Філатова зазначила, що поки тривають судові процеси, вони можуть укласти мирову угоду та врегулювати конфлікт. Водночас жінка планує подати апеляцію.

Що передувало

У лютому 22-річний військовий Дмитро Панчук повідомив, що його матір привласнила державні виплати, які призначалися йому. Контракт він підписав ще до початку великої війни та служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. У полон захисник потрапив у 2022 році, а повернувся 6 травня 2025 року.

Звільнені з полону захисники (справа Роман Панчук).

Згодом стало відомо, що виплати отримували його родичі, які спочатку заперечували це, але потім підтвердили. Крім того, Дмитра виписали із житла.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 11 квітня з російського полону повернулися 175 військових та семеро цивільних українців. Зокрема, додому вдалося повернути 25 офіцерів, яких Росія раніше категорично відмовлялася обмінювати.

А у Держприкордонслужбі показали перші емоції звільнених українців. Вони плакали та сміялися одночасно, а також говорили з рідними. Їх вік від 22 до 63 років.