Воин отсудил у матери 3,8 млн грн, которые она получила за время плена сына

Дмитрий Панчук. Фото: Суспільне Ровно

В Ровно военный Дмитрий Панчук отсудил у матери деньги, которые она получала, пока он находился в российском плену. В неволе защитник провел почти три года. Кроме того, его выписали из жилья.

Об этом сообщает ТСН.

Возвращение средств защитнику

Суд обязал женщину вернуть сыну 3,8 млн грн, которые она получила, пока он находился в российском плену.

Адвокат военного Василий Харчук в комментарии "Укринформу" сообщил, что пока не определено, как именно мать должна возвращать средства сыну. Они могут договориться о соответствующем механизме. В случае, если женщина откажется, то Дмитрий может обратиться в исполнительную службу для принудительного исполнения решения.

Харчук рассказал, что сторона ответчицы может подать апелляцию.

Адвокат матери Алла Филатова отметила, что пока продолжаются судебные процессы, они могут заключить мировое соглашение и урегулировать конфликт. В то же время женщина планирует подать апелляцию.

Что предшествовало

В феврале 22-летний военный Дмитрий Панчук сообщил, что его мать присвоила государственные выплаты, которые предназначались ему. Контракт он подписал еще до начала большой войны и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде. В плен защитник попал в 2022 году, а вернулся 6 мая 2025 года.

Освобожденные из плена защитники (справа Роман Панчук). Фото: Обмудсман Украины

Впоследствии стало известно, что выплаты получали его родственники, которые сначала отрицали это, но потом подтвердили. Кроме того, Дмитрия выписали из жилья.

