Главная Новости дня Воин отсудил у матери 3,8 млн грн, которые она получила за время плена сына

Дата публикации 14 апреля 2026 17:50
Дмитрий Панчук. Фото: Суспільне Ровно

В Ровно военный Дмитрий Панчук отсудил у матери деньги, которые она получала, пока он находился в российском плену. В неволе защитник провел почти три года. Кроме того, его выписали из жилья.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

Возвращение средств защитнику

Суд обязал женщину вернуть сыну 3,8 млн грн, которые она получила, пока он находился в российском плену.

Адвокат военного Василий Харчук в комментарии "Укринформу" сообщил, что пока не определено, как именно мать должна возвращать средства сыну. Они могут договориться о соответствующем механизме. В случае, если женщина откажется, то Дмитрий может обратиться в исполнительную службу для принудительного исполнения решения.

Харчук рассказал, что сторона ответчицы может подать апелляцию.

Адвокат матери Алла Филатова отметила, что пока продолжаются судебные процессы, они могут заключить мировое соглашение и урегулировать конфликт. В то же время женщина планирует подать апелляцию.

Что предшествовало

В феврале 22-летний военный Дмитрий Панчук сообщил, что его мать присвоила государственные выплаты, которые предназначались ему. Контракт он подписал еще до начала большой войны и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде. В плен защитник попал в 2022 году, а вернулся 6 мая 2025 года.

Повернення військовополонених додому
Освобожденные из плена защитники (справа Роман Панчук). Фото: Обмудсман Украины

Впоследствии стало известно, что выплаты получали его родственники, которые сначала отрицали это, но потом подтвердили. Кроме того, Дмитрия выписали из жилья.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 11 апреля из российского плена вернулись 175 военных и семеро гражданских украинцев. В частности, домой удалось вернуть 25 офицеров, которых Россия ранее категорически отказывалась обменивать.

А в Госпогранслужбе показали первые эмоции освобожденных украинцев. Они плакали и смеялись одновременно, а также говорили с родными. Их возраст от 22 до 63 лет.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
