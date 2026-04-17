Юсов повідомив про підготовку до наступного обміну полоненими

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 12:47
Андрій Юсов. Фото: ГУР

Триває підготовка до чергового обміну полоненими між Україною та Росією. Водночас точні дати та деталі не розголошуються з міркувань безпеки.

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, в п'ятницю, 17 квітня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Юсов про наступний обмін військовополоненими

Заступник голови наголосив, що українська сторона дотримується усталеної практики інформаційної тиші до моменту фактичного проведення обміну

Він додав, що всі процеси тривають у робочому режимі, а про результати повідомлять одразу після завершення необхідних процедур.

"Робота триває, але за традицією Координаційного штабу, ми ніколи не робимо анонсів, поки це не відбудеться. Тому працюємо, готуємося, новини обов'язково будуть", — зазначив Юсов.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував проведення наступного обміну військовополоненими.

Як у коментарі Новини.LIVE очільник ОП зазначив новий етап обміну може відбутися вже наприкінці цього тижня.

ГУР Андрій Юсов обмін полоненими
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

