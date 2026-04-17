Юсов сообщил о подготовке к следующему обмену пленными

Андрей Юсов. Фото: ГУР

Продолжается подготовка к очередному обмену пленными между Украиной и Россией. В то же время точные даты и детали не разглашаются из соображений безопасности.

Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, в пятницу, 17 апреля, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Юсов о следующем обмене военнопленными

Заместитель главы подчеркнул, что украинская сторона придерживается устоявшейся практики информационной тишины до момента фактического проведения обмена.

Он добавил, что все процессы продолжаются в рабочем режиме, а о результатах сообщат сразу после завершения необходимых процедур.

"Работа продолжается, но по традиции Координационного штаба, мы никогда не делаем анонсов, пока это не произойдет. Поэтому работаем, готовимся, новости обязательно будут", — отметил Юсов.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал проведение следующего обмена военнопленными.

Как в комментарии Новини.LIVE глава ОП отметил новый этап обмена может состояться уже в конце этой недели.