Юсов сообщил о подготовке к следующему обмену пленными
Продолжается подготовка к очередному обмену пленными между Украиной и Россией. В то же время точные даты и детали не разглашаются из соображений безопасности.
Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, в пятницу, 17 апреля, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.
Юсов о следующем обмене военнопленными
Заместитель главы подчеркнул, что украинская сторона придерживается устоявшейся практики информационной тишины до момента фактического проведения обмена.
Он добавил, что все процессы продолжаются в рабочем режиме, а о результатах сообщат сразу после завершения необходимых процедур.
"Работа продолжается, но по традиции Координационного штаба, мы никогда не делаем анонсов, пока это не произойдет. Поэтому работаем, готовимся, новости обязательно будут", — отметил Юсов.
Как писали Новини.LIVE, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал проведение следующего обмена военнопленными.
Как в комментарии Новини.LIVE глава ОП отметил новый этап обмена может состояться уже в конце этой недели.
