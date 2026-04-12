Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов анонсировал новый обмен военнопленными

Буданов анонсировал новый обмен военнопленными

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 11:08
Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Новый этап обмена пленными между Украиной и Россией могут провести уже в ближайшие дни. Сейчас продолжаются подготовительные процедуры после предварительного возвращения украинцев домой.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 12 апреля.

Буданов заявил о подготовке к следующему обмену

Руководитель ОП сообщил, что новый этап обмена пленными может состояться уже в конце недели.

"Я надеюсь, что где-то к концу недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры", — сказал Буданов.

По его словам, сейчас процесс задерживается именно из-за технических и организационных моментов, однако работа над обменом продолжается.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский сообщил, что 11 апреля из российского плена удалось вернуть 175 украинских военных. Вместе с ними домой вернулись семь гражданских граждан Украины.

В Координационном штабе сообщили, что этот обмен стал особенным, ведь среди освобожденных украинцев были и те, кто попал в плен РФ еще в начале полномасштабной войны 2022 года.

Офис президента Кирилл Буданов обмен пленными
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации