Буданов анонсировал новый обмен военнопленными

Кирилл Буданов.

Новый этап обмена пленными между Украиной и Россией могут провести уже в ближайшие дни. Сейчас продолжаются подготовительные процедуры после предварительного возвращения украинцев домой.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 12 апреля.

Буданов заявил о подготовке к следующему обмену

Руководитель ОП сообщил, что новый этап обмена пленными может состояться уже в конце недели.

"Я надеюсь, что где-то к концу недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры", — сказал Буданов.

По его словам, сейчас процесс задерживается именно из-за технических и организационных моментов, однако работа над обменом продолжается.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский сообщил, что 11 апреля из российского плена удалось вернуть 175 украинских военных. Вместе с ними домой вернулись семь гражданских граждан Украины.

В Координационном штабе сообщили, что этот обмен стал особенным, ведь среди освобожденных украинцев были и те, кто попал в плен РФ еще в начале полномасштабной войны 2022 года.