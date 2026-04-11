Перемовини про обміни складні, але вони не зупиняються: Юсов

Представник ГУР МО та заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Представник ГУР МО та заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов заявив, що перемовини щодо майбутніх обмінів продовжуються. Він назвав такий процес нелегким, але наголосив на постійній роботі у цьому напрямку.

Про це Юсов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у суботу, 11 квітня.

За словами Юсова, перемовини щодо обмінів полоненими з росіянами тривають. Він наголосив, що такий процес складний.

"В цілому, будь-які перемовини з державним агресором, яка відверто маніпулює міжнародним правом, або ігнорує його, або нехтує, — це завжди непростий процес", — сказав Юсов.

Він додав, що попри ситуацію на фронті та гучні заяви, що лунають на міжнародних аренах, перемовний процес щодо обмінів не зупиняється.

"Це принципова позиція президента України Володимира Зеленського. Це принципова позиція керівника Офісу президента Кирила Буданова і всієї команди Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Переговорна група продовжує працювати в тому числі і сьогодні", — наголосив Юсов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрій Юсов також заявив, що під час передвеликоднього обміну могло повернутися більше українців. Водночас російська сторона не підтримала частину пропозицій.

Також ми писали про те, що 11 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. За словами Президента Володимира Зеленського, додому повернулися 175 військових та 7 цивільних.