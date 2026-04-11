Переговоры об обменах сложные, но они не останавливаются: Юсов

Представитель ГУР МО и заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов заявил, что переговоры о будущих обменах продолжаются. Он назвал такой процесс нелегким, но отметил постоянную работу в этом направлении.

Об этом Юсов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в субботу, 11 апреля.

По словам Юсова, переговоры по обмену пленными с россиянами продолжаются. Он отметил, что такой процесс сложный.

"В целом, любые переговоры с государственным агрессором, который откровенно манипулирует международным правом, или игнорирует его, или пренебрегает, — это всегда непростой процесс", — сказал Юсов.

Он добавил, что несмотря на ситуацию на фронте и громкие заявления, звучащие на международных аренах, переговорный процесс по обмену не останавливается.

Читайте также:

"Это принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского. Это принципиальная позиция руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и всей команды Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Переговорная группа продолжает работать в том числе и сегодня", — подчеркнул Юсов.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрей Юсов также заявил, что во время предпасхального обмена могло вернуться больше украинцев. В то же время российская сторона не поддержала часть предложений.

Также мы писали о том, что 11 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. По словам Президента Владимира Зеленского, домой вернулись 175 военных и 7 гражданских.