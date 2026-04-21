Росія вбила в полоні понад 330 українських військових: Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про зростання кількості страт українських військовополонених. На кінець 2025 року Україна розслідувала 105 кримінальних проваджень щодо вбивства 337 наших військових у полоні. Цю інформацію вже передали до Організації об’єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного хреста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на щорічний звіт омбудсмана, який має розглянути комітет Верховної Ради.

Звіт омбудсмана за 2025 рік.

Україна відкрила понад сотню кримінальних проваджень щодо вбивства військових

"Ще одна болюча реальність 2025 року — зростання кількості позасудових страт українських військовополонених. Станом на кінець року в Україні розслідували 105 кримінальних проваджень щодо вбивства 337 наших військових у полоні. На кожен такий випадок я реагував і передавав усю наявну інформацію до ООН та МКЧХ. Бо ці злочини мають бути зафіксовані", — зазначив Лубінець.

Крім того, у звіті зазначається про 610 зустрічей з родинами військовополонених та зниклих безвісти, який Офіс омбудсмана провів у 2025 році.

"Це люди, які живуть між надією і невідомістю. Упродовж 2025 року ми провели з ними 610 зустрічей у Києві та регіонах України, у яких взяли участь 41 350 осіб. Це люди, які живуть між надією і невідомістю", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення за весь час повномасштабної війни. У цей період загинули 2 514 людей, ще 12 142 отримали поранення. Це дані лише з підконтрольних Києву територій.

Також представник Координаційного штабу Петро Яценко розповів, що багато українських військових, які повертаються з російського полону, є важкопораненими та хворими. Переговори щодо обміну всіх українських полонених тривають. На Батьківщині їм надають необхідну медичну допомогу та реабілітацію.