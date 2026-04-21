Росія вбила в полоні понад 330 українських військових: Лубінець

Росія вбила в полоні понад 330 українських військових: Лубінець

Дата публікації: 21 квітня 2026 11:10
Росія вбила в полоні понад 330 українських військових: Лубінець
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про зростання кількості страт українських військовополонених. На кінець 2025 року Україна розслідувала 105 кримінальних проваджень щодо вбивства 337 наших військових у полоні. Цю інформацію вже передали до Організації об’єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного хреста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на щорічний звіт омбудсмана, який має розглянути комітет Верховної Ради.

лубінець
Звіт омбудсмана за 2025 рік. Фото: скриншот

Україна відкрила понад сотню кримінальних проваджень щодо вбивства військових

"Ще одна болюча реальність 2025 року  зростання кількості позасудових страт українських військовополонених. Станом на кінець року в Україні розслідували 105 кримінальних проваджень щодо вбивства 337 наших військових у полоні. На кожен такий випадок я реагував і передавав усю наявну інформацію до ООН та МКЧХ. Бо ці злочини мають бути зафіксовані", — зазначив Лубінець.

Крім того, у звіті зазначається про 610 зустрічей з родинами військовополонених та зниклих безвісти, який Офіс омбудсмана провів у 2025 році.

"Це люди, які живуть між надією і невідомістю. Упродовж 2025 року ми провели з ними 610 зустрічей у Києві та регіонах України, у яких взяли участь 41 350 осіб. Це люди, які живуть між надією і невідомістю", — додав він.

Як писали Новини.LIVE2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення за весь час повномасштабної війни. У цей період загинули 2 514 людей, ще 12 142 отримали поранення. Це дані лише з підконтрольних Києву територій.

Також представник Координаційного штабу Петро Яценко розповів, що багато українських військових, які повертаються з російського полону, є важкопораненими та хворими. Переговори щодо обміну всіх українських полонених тривають. На Батьківщині їм надають необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
