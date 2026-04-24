З російського полону повернулися 193 українських військових

У п'ятницю, 24 квітня, 193 українські військові повертаються додому в межах обміну військовополоненими. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 24 квітня

Зеленський розповів,що сьогодні додому повернулися військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту. За його словами, воїни захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені.

"Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому", — наголосив президент.

Він наголосив, що Україна пам'ятає про кожного й кожну і щодня продовжує роботу над повернення наших людей з російської неволі.

