Буданов розкрив подробиці повернення з полону РФ 193 захисників

Українській військові, які повернулися з полону.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про успішне повернення з російського полону 193 українських захисників. За його словами, це вже другий етап Великоднього обміну, а звільнені військові отримують необхідну допомогу.

Буданов прокоментував новий обмін військовополоненими

"Черговий обмін, здійснений командою Координаційного штабу за дорученням Президента України, відбувся успішно — 193 наші оборонці повернулись з російського полону, їм вже надають медичну та іншу необхідну допомогу. Фактично — це другий етап Великоднього обміну", — зазначив він.

Серед звільнених — багато молодих військових, зокрема 2000 року народження, а також солдати й офіцери, які боронили Україну на різних ділянках фронту. Частина з них має поранення, а деякі утримувалися в незаконному ув'язненні на території Чечні.

Обмін військовополоненими 24 квітня.

"Мої вітання усім нашим воїнам та їхнім рідним, хто дочекався цього дня. Як я й казав, ми продовжуємо визволяти своїх ― попри все", — наголосив Буданов.

Він привітав звільнених військових і їхні родини, а також окремо відзначив двох бійців, які повернулися у свій день народження.

Звільнені з полону військові.

Буданов також подякував міжнародним партнерам, зокрема США та Об'єднаним Арабським Еміратам, за сприяння у проведенні обміну.

"Вдячний партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів за допомогу. Працюємо далі, аби повернути всіх наших полонених в Україну, аби кожна сім'я, яка продовжує чекати, почула добру звістку — "Нарешті вдома", — додай Буданов.

Як писали Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося повернути 193 воїнів.

Раніше повідомлялося, що попередній обмін відбувся 11 квітня, тоді з полону РФ звільнили 175 громадян України. Він став першим етапом великоднього обміну.