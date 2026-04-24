Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов розкрив подробиці повернення з полону РФ 193 захисників

Буданов розкрив подробиці повернення з полону РФ 193 захисників

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 16:21
Буданов розкрив подробиці повернення з полону РФ 193 захисників
Українській військові, які повернулися з полону. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про успішне повернення з російського полону 193 українських захисників. За його словами, це вже другий етап Великоднього обміну, а звільнені військові отримують необхідну допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника ОП.

Буданов прокоментував новий обмін військовополоненими

"Черговий обмін, здійснений командою Координаційного штабу за дорученням Президента України, відбувся успішно — 193 наші оборонці повернулись з російського полону, їм вже надають медичну та іншу необхідну допомогу.  Фактично — це другий етап Великоднього обміну", — зазначив він.

Серед звільнених — багато молодих військових, зокрема 2000 року народження, а також солдати й офіцери, які боронили Україну на різних ділянках фронту. Частина з них має поранення, а деякі утримувалися в незаконному ув'язненні на території Чечні.

З полону повернулися 193 українських захисники
Обмін військовополоненими 24 квітня. Фото: Офіс президента

"Мої вітання усім нашим воїнам та їхнім рідним, хто дочекався цього дня. Як я й казав, ми продовжуємо визволяти своїх ― попри все", — наголосив Буданов.

Він привітав звільнених військових і їхні родини, а також окремо відзначив двох бійців, які повернулися у свій день народження.

Україна повернула з полону 193 військових
Звільнені з полону військові. Фото: Офіс президента

Буданов також подякував міжнародним партнерам, зокрема США та Об'єднаним Арабським Еміратам, за сприяння у проведенні обміну.

"Вдячний партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів за допомогу.  Працюємо далі, аби повернути всіх наших полонених в Україну, аби кожна сім'я, яка продовжує чекати, почула добру звістку — "Нарешті вдома", — додай Буданов.

Як писали Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося повернути 193 воїнів.

Раніше повідомлялося, що попередній обмін відбувся 11 квітня, тоді з полону РФ звільнили 175 громадян України. Він став першим етапом великоднього обміну.

Офіс президента Кирило Буданов обмін полоненими
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації