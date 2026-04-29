В ближайшее время: Зеленский анонсировал новые обмены пленными

Дата публикации 29 апреля 2026 17:31
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 29 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых обменов пленными, которые могут состояться уже в ближайшее время. Вопрос возвращения украинцев глава государства обсудил во время встречи с профильной командой. Украина рассчитывает вскоре вернуть домой людей, которые находятся в российском плену.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленский о новых обменах пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время могут состояться новые обмены пленными. Этот вопрос стал ключевым во время его встречи с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Во время совещания его участники детально проанализировали результаты уже проведенных обменов в 2026 году и согласовали дальнейшие шаги. По словам президента, сейчас идет активная подготовка — сформированы списки, проработаны документы, а также ведется постоянный диалог с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Зеленский отдельно подчеркнул важность возвращения всех категорий пленных — как военных, так и гражданских, включая тех, кто находится в неволе еще до полномасштабного вторжения.

Также обсуждается привлечение международных партнеров и организаций для ускорения процесса.

Подводя итоги встречи, глава государства подчеркнул ожидания ближайших результатов:

"Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в России и на временно оккупированной территории".

Президент добавил, что работа продолжается непрерывно: проверяется информация по каждому человеку, а также ведутся переговоры с международными партнерами для достижения прогресса в освобождении украинцев.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 24 апреля из российского плена вернулись 193 украинских военных. Среди освобожденных — бойцы различных подразделений, часть из которых имеет ранения или находилась под следствием в РФ. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обмены продолжаются, и Украина продолжает работу над возвращением всех своих граждан домой.

Новини.LIVE также писали, что Украина продолжает переговоры с Россией о новых обменах военнопленными. Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отметил, что делается все возможное для скорейшего возвращения украинцев домой. В то же время процесс остается сложным, но результаты уже есть и работа продолжается дальше.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Реклама

