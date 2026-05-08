Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Перемирие Путина закончилось: Москву атакуют БпЛА, в Ярославле горит НПЗ

Перемирие Путина закончилось: Москву атакуют БпЛА, в Ярославле горит НПЗ

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 02:00
Перемирие Путина закончилось: Москву атакуют БПЛА, в Ярославле горит НПЗ
Пожар в Ярославле на НПЗ. Фото: скриншот

В ночь на 8 мая в силу вступило двухдневное перемирие, которое глава Кремля Владимир Путин объявил ради парада 9 числа. Однако не прошло и несколько часов, как столица РФ и не только были атакованы дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Что произошло

Как пишут мониторинговые Telegram-каналы, неизвестные дроны полетели в сторону России еще вечером, 7 мая. Утверждалось, что летело около 270-300 беспилотников.

После наступления новых суток, когда перемирие вступило в силу, дроны уже активно подлетали к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин отчитывался в Telegram, что силы ПВО сбили изначально 3 беспилотника, потом 5, и позже еще были ликвидации. Так, по состоянию на 01:53, российская ПВО в Москве сбила уже суммарно 20 дронов.

Москва под ударом дронов 8 мая
Посты Собянина. Фото: скриншот

Кроме того, OSINT-паблики сообщают, что под атакой оказался российский Ярославль. В результате ударов дронами загорелся местный НПЗ.

Читайте также:
В Ярославле атакован НПЗ
Посты OSINT-каналов про Ярославль. Фото: скриншот

Отметим, что атака происходит того, как Украина объявила режим "тишины" начиная с 6 мая, который Россия успешно нарушила. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет действовать зеркально и будет отвечать.

Как сообщало Новини.LIVE, в четверг в Минобороны РФ повторно озвучили, что Россия объявляет перемирие с 8 по 10 мая.

Также мы писали, что согласно прогнозу ИИ, "заморозка" боевых действий в Украине может быть уже в этом году, ориентировочно в ноябре месяце.

Москва перемирие Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации