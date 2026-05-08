Перемирие Путина закончилось: Москву атакуют БпЛА, в Ярославле горит НПЗ

Пожар в Ярославле на НПЗ.

В ночь на 8 мая в силу вступило двухдневное перемирие, которое глава Кремля Владимир Путин объявил ради парада 9 числа. Однако не прошло и несколько часов, как столица РФ и не только были атакованы дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Что произошло

Как пишут мониторинговые Telegram-каналы, неизвестные дроны полетели в сторону России еще вечером, 7 мая. Утверждалось, что летело около 270-300 беспилотников.

После наступления новых суток, когда перемирие вступило в силу, дроны уже активно подлетали к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин отчитывался в Telegram, что силы ПВО сбили изначально 3 беспилотника, потом 5, и позже еще были ликвидации. Так, по состоянию на 01:53, российская ПВО в Москве сбила уже суммарно 20 дронов.

Посты Собянина.

Кроме того, OSINT-паблики сообщают, что под атакой оказался российский Ярославль. В результате ударов дронами загорелся местный НПЗ.

Посты OSINT-каналов про Ярославль.

Отметим, что атака происходит того, как Украина объявила режим "тишины" начиная с 6 мая, который Россия успешно нарушила. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет действовать зеркально и будет отвечать.

