Перемир'я Путіна закінчилося: Москву атакують БпЛА, у Ярославлі горить НПЗ

Пожежа в Ярославлі на НПЗ. Фото: скріншот

У ніч на 8 травня набуло чинності дводенне перемир'я, яке глава Кремля Володимир Путін оголосив заради параду 9 числа. Однак не минуло й кількох годин, як столиця РФ і не тільки були атаковані дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Що сталося

Як пишуть моніторингові Telegram-канали, невідомі дрони полетіли в бік Росії ще ввечері, 7 травня. Стверджувалося, що летіло близько 270-300 безпілотників.

Після настання нової доби, коли перемир'я набуло чинності, дрони вже активно підлітали до Москви. Мер столиці Сергій Собянін звітував у Telegram, що сили ППО збили спочатку 3 безпілотники, потім 5, і пізніше ще були ліквідації. Так, станом на 01:53, російська ППО в Москві збила вже сумарно 20 дронів.

Пости Собяніна. Фото: скріншот

Крім того, OSINT-пабліки повідомляють, що під атакою опинився російський Ярославль. Унаслідок ударів дронами загорівся місцевий НПЗ.

Читайте також:

Пости OSINT-каналів про Ярославль. Фото: скріншот

Зазначимо, що атака відбувається після того, як Україна оголосила режим "тиші" починаючи з 6 травня, який Росія успішно порушила. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ діятиме дзеркально і відповідатиме.

Як повідомляло Новини.LIVE, у четвер у Міноборони РФ повторно озвучили, що Росія оголошує перемир'я з 8 по 10 травня.

Також ми писали, що згідно з прогнозом ШІ, "заморозка" бойових дій в Україні може бути вже цього року, орієнтовно в листопаді місяці.