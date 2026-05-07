Зеленський анонсував відповідь на порушене перемир'я з боку РФ

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на російські удари після зриву режиму тиші з боку РФ. За словами глави держави, Росія продовжує масовані атаки дронами, ракетами та авіабомбами, демонструючи небажання переходити до реального припинення вогню.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента в четвер, 7 травня.

Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари РФ

Глава держави зазначив, що лише від початку поточної доби російська армія застосувала близько 100 ударних дронів, здійснила десятки штурмів на ключових напрямках фронту та завдала численних авіаударів, проігнорувавши оголошений режим тиші.

"Від початку цієї доби російська армія завдає ударів по Україні в усіх формах: ударні дрони, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб. Лише за час від початку доби і на ранок було вже близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів", — зазначив Зеленський.

За словами президента, значних пошкоджень зазнали цивільні об'єкти на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Херсонщині. Також під удари потрапили локомотиви та інфраструктура "Укрзалізниці".

Читайте також:

"Усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви", — наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії РФ.

"Україна діятиме справедливо – з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії", — заявив президент.

Він також додав, що Україна продовжує працювати над досягненням миру дипломатичним шляхом.

"Конкретні кроки для завершення війни потрібні, і мир все одно буде досягнутий: ми працюємо заради цього. Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії.", — підсумував Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, 4 травня Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму тиші, який почав діяти з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Президент підкреслив, що Україна реагуватиме дзеркально на подальші дії Росії після набуття чинності цього режиму.

Водночас глава держави заявив, що Росія проігнорувала ініціативу щодо повного припинення вогню та відповіла новими атаками. Зеленський наголосив, що Україна й надалі прагне справедливого та гідного завершення війни.