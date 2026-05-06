Зеленський: РФ відповіла на пропозицію про тишу новими ударами

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія проігнорувала пропозицію стосовно встановлення повної тиші. За його словами, Москва відповіла новими ударами. Глава держави наголосив, що Україна прагне достойно закінчити цю війну.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.

Пропозиція про перемирʼя

"Я хочу подякувати кожній державі, хочу подякувати кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію нашої держави – пропозицію, яку ми дали Росії, – про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками", — зазначив Зеленський.

Він каже, що сьогодні упродовж дня з різних областей були повідомлення про російські удари. Ворог атакував Донеччину, Харківщину, Дніпропетровщину, Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя та Херсон.

За словами глави держави, жоден із видів своєї воєнної активності Москва не зупинила. Він наголосив, що Україна діятиме дзеркально.

Читайте також:

"Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашими цілком справедливими відповідями. Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа", — наголосив Зеленський.

Глава держави вкотре заявив, що Україна готова працювати заради миру та прагне достойно закінчити війну. За його словами, Росія довоювалася до того, що їхній головний парад залежить від нас. Зеленський каже, що це чіткий сигнал, що війну треба завершувати.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 6 травня Зеленський оголошував режим тиші, але Росія проігнорувала та продовжувала масовані удари. Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що окупанти вночі випустили понад 100 дронів та три ракети.

Раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив перемирʼя 8 та 9 травня. Відомо, що у Москві планується проведення параду. Однак Україні пропозицію не передавали.