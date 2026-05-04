Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я на 8 та 9 травня. Однак у разі "провокацій" Росія погрожує завдати ударів по Києву. Таку заяву зробили у Міністерстві оборони РФ.

Про це інформує Новини.LIVE у понеділок, 4 травня.

Російська сторона заявила про запровадження так званого "перемир’я" 8 та 9 травня. У Міноборони РФ стверджують, що на цей період планують забезпечити безпеку святкових заходів. Водночас у Москві очікують, що Україна нібито підтримає цю ініціативу.

У російському оборонному відомстві заявили, що Збройні сили РФ "вживуть усіх необхідних заходів" для гарантування проведення святкувань. Також там зазначили, що розраховують на "дзеркальні дії" з боку України.

Крім того, у Міноборони РФ попередили, що у разі "спроб України зірвати святкування Дня Перемоги" російська армія "завдасть удару у відповідь по центру Києва".

"Відповідно до рішення Верховного Головнокомандувача Збройними силами Російської Федерації В.В. Путіна, 8 – 9 травня 2026 р. оголошується перемир'я на честь святкування Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад...

Збройні сили Російської Федерації завдадуть у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва. Росія, попри наявні у нас можливості, з гуманітарних міркувань раніше утримувалася від таких дій. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто", — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала від РФ жодної офіційної інформації про так зване "перемир’я" на 9 травня. Він наголосив, що на тлі постійних обстрілів і жертв серед цивільних подібні ініціативи виглядають цинічно. За його словами, короткі "перемир’я" не можуть сприйматися серйозно, поки триває війна.

Новини.LIVE писали, що глава МЗС Андрій Сибіга також заявляв, що Україна не отримувала від РФ жодних офіційних пропозицій щодо "перемир’я" на 9 травня. За його словами, усі подібні заяви з боку Москви є інформаційними сигналами без реального змісту. У МЗС наголосили, що розглядають лише формалізовані та чітко оформлені ініціативи.