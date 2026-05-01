Не видно на фронті: Жорін різко висловився про перемир’я

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Короткострокові "перемир'я", які періодично обговорюються в інформаційному просторі, не мають реального підтвердження на фронті. Подібні ініціативи лунають ще з 2014 року.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ефірі Ранок.LIVE.

Перемир'я немає на фронті

Жорін прокоментував ідею можливого тимчасового припинення вогню, яку обговорюють, зокрема, у контексті 9 травня. За словами військового, подібні ініціативи лунають ще з 2014 року, однак на практиці вони не працюють.

"Я, мабуть, навіть важко скажу, скільки перемир'їв з 2014 року почув і пережив. Але жодного з них я не бачив на полі бою", — зазначив Жорін.

Він підкреслив, що більшість таких домовленостей залишаються лише на рівні політичних заяв і не мають реального втілення в умовах бойових дій. Через це, за його словами, очікування швидкого припинення вогню виглядають нереалістичними.

Як писали Новини.LIVE, ЗСУ уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області. У Генштабі зауважили, що цілі знаходились на відстані близько 1700 кілометрів від кордону України.

Також ми писали, що Зеленський анонсував реформу армії. У квітні вже були погоджені ключові напрями змін, а протягом травня мають затвердити всі деталі. Зокрема, передбачається зростання виплат і нові контракти.