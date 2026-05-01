Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Не видно на фронті: Жорін різко висловився про перемир’я

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 17:15
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Короткострокові "перемир'я", які періодично обговорюються в інформаційному просторі, не мають реального підтвердження на фронті. Подібні ініціативи лунають ще з 2014 року. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ефірі Ранок.LIVE.

Перемир'я немає на фронті

Жорін прокоментував ідею можливого тимчасового припинення вогню, яку обговорюють, зокрема, у контексті 9 травня. За словами військового, подібні ініціативи лунають ще з 2014 року, однак на практиці вони не працюють.

"Я, мабуть, навіть важко скажу, скільки перемир'їв з 2014 року почув і пережив. Але жодного з них я не бачив на полі бою", — зазначив Жорін.

Він підкреслив, що більшість таких домовленостей залишаються лише на рівні політичних заяв і не мають реального втілення в умовах бойових дій. Через це, за його словами, очікування швидкого припинення вогню виглядають нереалістичними.

Як писали Новини.LIVE, ЗСУ уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області. У Генштабі зауважили, що цілі знаходились на відстані близько 1700 кілометрів від кордону України.

Також ми писали, що Зеленський анонсував реформу армії. У квітні вже були погоджені ключові напрями змін, а протягом травня мають затвердити всі деталі. Зокрема, передбачається зростання виплат і нові контракти. 

перемир'я фронт Максим Жорін
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації