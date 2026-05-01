Не видно на фронте: Жорин резко высказался о перемирии

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Краткосрочные "перемирия", которые периодически обсуждаются в информационном пространстве, не имеют реального подтверждения на фронте. Подобные инициативы раздаются с 2014 года.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в эфире Ранок.LIVE.

Перемирия нет на фронте

Жорин прокомментировал идею возможного временного прекращения огня, которую обсуждают, в частности, в контексте 9 мая. По словам военного, подобные инициативы звучат еще с 2014 года, однако на практике они не работают.

"Я, пожалуй, даже трудно скажу, сколько перемирий с 2014 года услышал и пережил. Но ни одного из них я не видел на поле боя", — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что большинство таких договоренностей остаются лишь на уровне политических заявлений и не имеют реального воплощения в условиях боевых действий. Поэтому, по его словам, ожидания быстрого прекращения огня выглядят нереалистичными.

