Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сибіга: Україна не отримувала пропозицій про "перемир'я" на 9 травня

Сибіга: Україна не отримувала пропозицій про "перемир'я" на 9 травня

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 23:54
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Україна не має жодних офіційних звернень від Росії щодо можливого припинення вогню на 9 травня. Всі відповідні заяви, які поширюються у публічному просторі, є лише інформаційними сигналами та "дипломатичним маневром" зі сторони Москви.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час брифінгу для преси. 

РФ офіційно не пропонувала Україні перемир'я на 9 травня

Сибіга розповів, що Київ не отримував жодних формалізованих ініціатив від російської сторони. Міністр наголосив, що подібні заяви Москви мають маніпулятивний характер і спрямовані, зокрема, на формування позитивного іміджу на міжнародній арені.

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати якийсь елемент конструктивізму", — наголосив міністр.

За його словами, у Києві підкреслюють, що неодноразово заявляли про готовність до реального припинення вогню, однак такі кроки мають бути підтверджені офіційно та містити чіткі умови реалізації. Очільник МЗС підкреслив, що публічні заяви без конкретики не розглядаються як серйозні пропозиції.

Читайте також:

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир'я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, — це спроба грубого дипломатичного маневру. Вони мають на меті вплинути на російську аудиторію напередодні символічних дат", — сказав Андрій Сибіга. 

Міністр звернув увагу, що росіяни лише намагаються сформувати образ сторони, яка нібито готова до компромісів. Але при цьому не пропонує жодних умов чи механізмів.

Як писали Новини.LIVE, 29 квітня Володимир Путін сказав Дональду Трампу, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня. Водночас президент США висловив думку, що домовленість щодо завершення війни в Україні може бути досягнута найближчим часом.

Водночас Максим Жорін різко висловився про перемир'я. За його словами, припинення вогню, які обговорюються в інформаційному просторі, не мають підтвердження на фронті. 

Андрій Сибіга перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації