Сибіга: Україна не отримувала пропозицій про "перемир'я" на 9 травня

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Україна не має жодних офіційних звернень від Росії щодо можливого припинення вогню на 9 травня. Всі відповідні заяви, які поширюються у публічному просторі, є лише інформаційними сигналами та "дипломатичним маневром" зі сторони Москви.

про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час брифінгу для преси.

РФ офіційно не пропонувала Україні перемир'я на 9 травня

Сибіга розповів, що Київ не отримував жодних формалізованих ініціатив від російської сторони. Міністр наголосив, що подібні заяви Москви мають маніпулятивний характер і спрямовані, зокрема, на формування позитивного іміджу на міжнародній арені.

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати якийсь елемент конструктивізму", — наголосив міністр.

За його словами, у Києві підкреслюють, що неодноразово заявляли про готовність до реального припинення вогню, однак такі кроки мають бути підтверджені офіційно та містити чіткі умови реалізації. Очільник МЗС підкреслив, що публічні заяви без конкретики не розглядаються як серйозні пропозиції.

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир'я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, — це спроба грубого дипломатичного маневру. Вони мають на меті вплинути на російську аудиторію напередодні символічних дат", — сказав Андрій Сибіга.

Міністр звернув увагу, що росіяни лише намагаються сформувати образ сторони, яка нібито готова до компромісів. Але при цьому не пропонує жодних умов чи механізмів.

Як писали Новини.LIVE, 29 квітня Володимир Путін сказав Дональду Трампу, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня. Водночас президент США висловив думку, що домовленість щодо завершення війни в Україні може бути досягнута найближчим часом.

Водночас Максим Жорін різко висловився про перемир'я. За його словами, припинення вогню, які обговорюються в інформаційному просторі, не мають підтвердження на фронті.