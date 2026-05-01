Главная Новости дня Сибига: Украина не получала предложений о "перемирии" на 9 мая

Сибига: Украина не получала предложений о "перемирии" на 9 мая

Дата публикации 1 мая 2026 23:54
Андрей Сибига. Фото: МИД

Украина не имеет никаких официальных обращений от России относительно возможного прекращения огня на 9 мая. Все соответствующие заявления, которые распространяются в публичном пространстве, являются лишь информационными сигналами и "дипломатическим маневром" со стороны Москвы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время брифинга для прессы.

РФ официально не предлагала Украине перемирие на 9 мая

Сибига рассказал, что Киев не получал никаких формализованных инициатив от российской стороны. Министр подчеркнул, что подобные заявления Москвы носят манипулятивный характер и направлены, в частности, на формирование положительного имиджа на международной арене.

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать какой-то элемент конструктивизма", — подчеркнул министр.

По его словам, в Киеве подчеркивают, что неоднократно заявляли о готовности к реальному прекращению огня, однако такие шаги должны быть подтверждены официально и содержать четкие условия реализации. Глава МИД подчеркнул, что публичные заявления без конкретики не рассматриваются как серьезные предложения.

"А эти все какие-то манипулятивные перемирия, которые потом не соблюдаются тем же, кто инициирует, россиянами, — это попытка грубого дипломатического маневра. Они имеют целью повлиять на российскую аудиторию накануне символических дат", — сказал Андрей Сибига.

Министр обратил внимание, что россияне лишь пытаются сформировать образ стороны, которая якобы готова к компромиссам. Но при этом не предлагает никаких условий или механизмов.

Как писали Новини.LIVE, 29 апреля Владимир Путин сказал Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на 9 мая. В то же время президент США выразил мнение, что договоренность о завершении войны в Украине может быть достигнута в ближайшее время.

В то же время Максим Жорин резко высказался о перемирии. По его словам, прекращение огня, которые обсуждаются в информационном пространстве, не имеют подтверждения на фронте.

Андрей Сибига перемирие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
