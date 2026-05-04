Зеленський заявив, що РФ не інформувала Україну про перемир'я

Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримував жодної офіційної інформації про домовленості щодо припинення вогню. За його словами, на тлі щоденних атак і втрат серед мирного населення подібні ініціативи виглядають цинічно. Глава держави наголосив, що короткострокові пропозиції про перемир'я не мають сенсу, поки тривають обстріли українських міст.

