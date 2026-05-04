Зеленский заявил, что РФ не информировала Украину о перемирии
Дата публикации 4 мая 2026 19:29
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал никакой официальной информации о договоренностях по прекращению огня. По его словам, на фоне ежедневных атак и потерь среди мирного населения подобные инициативы выглядят цинично. Глава государства подчеркнул, что краткосрочные предложения о перемирии не имеют смысла, пока продолжаются обстрелы украинских городов.
