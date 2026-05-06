Сибіга: Росія порушила режим тиші ударами по Харкову

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Москва свідомо проігнорувала підтримані міжнародною спільнотою заклики до миру, відповівши на перемир'я нічним терором. За словами міністра Андрія Сибіги, російські війська випустили 108 дронів і 3 ракети, що доводить фейковість заяв РФ про готовність до дипломатії напередодні 9 травня.

Про це Андрій Сибіга висловився у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Росія зірвала перемир'я та атакувала дронами Україну

Опівночі з 5 на 6 травня почав діяти режим припинення вогню, який ініціювала Україна, однак російські війська відразу його порушили. Протягом усієї ночі армія РФ вела безперервний обстріл українських територій.

Для атаки агресор використав 108 ударних безпілотників та три ракети, а вже ближче до ранку під ворожими ударами опинилися Харків та Запоріжжя.

Міністр Андрій Сибіга зазначив, що такі дії демонструють повне ігнорування Росією справедливого і цілком реалістичного заклику до зупинки бойових дій, який раніше знайшов підтримку серед міжнародних організацій та інших держав.

Андрій Сибіга про російські обстріли. Фото: скриншот

Урядовець підкреслив, що нічний терор остаточно показує істинне лице російського керівництва, яке насправді відкидає будь-який мир. Розмови про нібито готовність Москви до припинення вогню 9 травня міністр назвав фейковими, наголосивши, що з реальною дипломатією вони не мають нічого спільного.

"Це показує, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя. Таке ставлення вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах", — висловився Андрій Сибіга.

Новини.LIVE, Росія завдала ударів по об'єктах залізничної інфраструктури та енергооб'єктах вчора, 5 травня. Відомо, що понад 30 осіб зазнали поранень, п'ятеро людей загинуло. На атаку відреагував Володимир Зеленський.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ППО збило в ніч проти 6 травня 89 дронів різних типів. Однак, є влучання ракет та дронів у кількох локаціях.

Також інтенсивних атак зазнала Дніпропетровська область. У ніч проти 6 травня область опинилась під 30 обстрілами з боку Росії.