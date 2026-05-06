Головна Новини дня РФ понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблі і поранені

Дата публікації: 6 травня 2026 08:25
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська упродовж останньої доби понад 30 разів аткували Дніпропетровську область. Для цього ворог використовував ракету, авіабомбу, артилерію та безпілотники. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, а ще 12 — отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу. 

Атака на Дніпропетровську область

Ганжа розповів, що внаслідок атаки на Дніпро в місті пошкоджені підприємства. Крім того, загинули четверо людей, а ще 19 — отримали поранення. За його словами, четверо чоловіків 23, 33, 44 та 52 років перебувають в лікарні у важкому стані. Ще 13 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. 

Також ворог бив по Марганецькій, Покровській, Червонгригорівській та Томаківській громадах на Нікопольщині. Там пошкоджено адміністративно будівлю, готель, автомобілі, а також багатоквартирні та приватні будинки.

Також армія РФ завдала удару по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Там пошкоджені приватний будинок і господарча споруда. Крім того, є пошкоджена інфраструктура і на Криворіжжі. 

Як писали Новини.LIVE, 5 травня Росія дронами атакувала залізницю у трьох областях України. Під ворожим вогнем опинилися тепловози, електровози та вагони в межах Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Загалом під час режиму тиші, який оголосила Україна з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня, Росія вбила 27 людей. Ще понад 100 отримали поранення через ворожі обстріли. 

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Автор:
Карина Приходько
