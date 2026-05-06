Главная Новости дня РФ более 30 раз атаковала Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

РФ более 30 раз атаковала Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Дата публикации 6 мая 2026 08:25
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в течение последних суток более 30 раз атаковали Днепропетровскую область. Для этого враг использовал ракету, авиабомбу, артиллерию и беспилотники. В результате обстрелов погибли четыре человека, а еще 12 — получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Атака на Днепропетровскую область

Ганжа рассказал, что в результате атаки на Днепр в городе повреждены предприятия. Кроме того, погибли четыре человека, а еще 19 — получили ранения. По его словам, четверо мужчин 23, 33, 44 и 52 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще 13 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Также враг бил по Марганецкой, Покровской, Червонгригоровской и Томаковской громадах на Никопольщине. Там повреждены административное здание, гостиница, автомобили, а также многоквартирные и частные дома.

Также армия РФ нанесла удар по Дубовиковской громаде, что на Синельниковщине. Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Кроме того, есть поврежденная инфраструктура и на Криворожье.

Как писали Новини.LIVE, 5 мая Россия дронами атаковала железную дорогу в трех областях Украины. Под вражеским огнем оказались тепловозы, электровозы и вагоны в пределах Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

Всего во время режима тишины, который объявила Украина с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, Россия убила 27 человек. Еще более 100 получили ранения из-за вражеских обстрелов.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
