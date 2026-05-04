Главная Новости дня Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая

Дата публикации 4 мая 2026 21:46
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины. Он продлится начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Глава государства отметил, что Украина будет действовать зеркально в ответ на действия России, начиная с указанного момента.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Украина объявила режим тишины в ночь с 5 на 6 мая

Сегодня вечером, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины. По его словам, он продлится начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

В то же время глава государства подчеркнул, что украинская армия будет действовать зеркально в отношении российских оккупантов.

Также Зеленский отметил, что на сегодня, не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях.

Читайте также:

"На сегодня, не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях.

Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, имеющееся до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины.

Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, раз уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", — заявил украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 4 мая российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8 и 9 мая. В Минобороны РФ заявили, что в случае попытки срыва празднования "Дня Победы" российские армейцы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина не получала от РФ никаких официальных предложений о перемирии. Он подчеркнул, что на фоне постоянных обстрелов такие инициативы выглядят цинично. По его словам, короткие "перемирия" ради дат не имеют смысла во время войны.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
