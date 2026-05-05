Главная Новости дня Россия дронами атаковала железную дорогу в трех областях Украины

Россия дронами атаковала железную дорогу в трех областях Украины

Дата публикации 5 мая 2026 08:59
Пожар на железной дороге в результате удара. Фото: кадр из видео

Железная дорога в очередной раз стала целью массированного удара со стороны России. Во вторник утром, 5 мая, вражеские дроны атаковали тепловозы, электровозы и вагоны Укрзализныци в пределах Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Россия ударила по железной дороге в трех регионах 5 мая

Алексей Кулеба подтвердил повреждения техники, отметив, что несмотря на обстрелы, движение поездов продолжается в штатном режиме.

На Харьковщине около 07:30 вражеский дрон попал в вагон, он полностью уничтожен от силы удара. Как сообщили в профильном министерстве, человеческих жертв удалось избежать, поскольку проводница вовремя перешла в мобильное укрытие, так же в безопасности находилась и локомотивная бригада. По предварительным данным, на этом участке обошлось без пострадавших.

На Полтавщине дрон-камикадзе взорвался непосредственно между путями рядом с тепловозом. В результате детонации произошло возгорание, а один из вагонов получил значительные повреждения. Несмотря на пожар и разрушение металла, среди железнодорожников раненых нет.

Третьим направлением атаки стала станция в Днепропетровской области. Там во время налета БпЛА зафиксировано попадание в электровоз, который на тот момент находился на пути.

Железнодорожники на Днепропетровщине успели подготовиться к удару: поезд был остановлен заранее из-за объявленной дроновую опасность. Весь персонал станции и поездная бригада получили предупреждение об атаке и находились в защищенных помещениях.

Новини.LIVE ранее сообщали о смертельных авариях на железной дороге в Украине. Так на Львовщине 1 мая локомотив столкнулся с краном, в результате чего погибли два человека: водитель локомотива и водитель крана.

А 18 апреля в Винницкой области на станции Браилов тепловоз врезался в пассажирский поезд "Киев — Перемышль". В результате аварии жертв не было.

Укрзализныця Харьковская область Днепропетровская область обстрелы Полтавская область
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
