Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія дронами атакувала залізницю у трьох областях України

Росія дронами атакувала залізницю у трьох областях України

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 08:59
Росія дронами атакувала залізницю у трьох областях України
Пожежа на залізниці внаслідок удару. Фото: кадр з відео

Залізниця вкотре стала ціллю масованого удару з боку Росії. У вівторок вранці, 5 травня, ворожі дрони атакували тепловози, електровози та вагони Укрзалізниці в межах Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила по залізниці у трьох регіонах 5 травня

Олексій Кулеба підтвердив пошкодження техніки, наголосивши, що попри обстріли, рух поїздів продовжується у штатному режимі.

На Харківщині близько 07:30 ворожий дрон поцілив у вагон, він повністю знищений від сили удару. Як повідомили у профільному міністерстві, людських жертв вдалося уникнути, оскільки провідниця вчасно перейшла до мобільного укриття, так само у безпеці перебувала і локомотивна бригада. За попередніми даними, на цій ділянці обійшлося без постраждалих.

На Полтавщині дрон-камікадзе вибухнув безпосередньо між коліями поруч із тепловозом. Унаслідок детонації сталося займання, а один із вагонів отримав значні пошкодження. Попри пожежу та руйнування металу, серед залізничників поранених немає.

Читайте також:

Третім напрямком атаки стала станція у Дніпропетровській області. Там під час нальоту БпЛА зафіксовано влучання в електровоз, який на той момент перебував на колії.

Залізничники на Дніпропетровщині встигли підготуватися до удару: поїзд був зупинений заздалегідь через оголошену дронову небезпеку. Весь персонал станції та поїзна бригада отримали попередження про атаку і перебували в захищених приміщеннях.

Новини.LIVE раніше повідомляли про смертельні аварії на залізниці в Україні. Так на Львівщині 1 травня локомотив зіткнувся з краном, внаслідок чого загинуло двоє осіб: водій локомотива та водій крана. 

А 18 квітня у Вінницькій області на станції Браїлів теплотяг врізався у пасажирський поїзд "Київ — Перемишль". Внаслідок аварії жертв не було.

Укрзалізниця Харківська область Дніпропетровська область обстріли Полтавська область
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації