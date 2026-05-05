Росія дронами атакувала залізницю у трьох областях України

Пожежа на залізниці внаслідок удару. Фото: кадр з відео

Залізниця вкотре стала ціллю масованого удару з боку Росії. У вівторок вранці, 5 травня, ворожі дрони атакували тепловози, електровози та вагони Укрзалізниці в межах Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила по залізниці у трьох регіонах 5 травня

Олексій Кулеба підтвердив пошкодження техніки, наголосивши, що попри обстріли, рух поїздів продовжується у штатному режимі.

На Харківщині близько 07:30 ворожий дрон поцілив у вагон, він повністю знищений від сили удару. Як повідомили у профільному міністерстві, людських жертв вдалося уникнути, оскільки провідниця вчасно перейшла до мобільного укриття, так само у безпеці перебувала і локомотивна бригада. За попередніми даними, на цій ділянці обійшлося без постраждалих.

На Полтавщині дрон-камікадзе вибухнув безпосередньо між коліями поруч із тепловозом. Унаслідок детонації сталося займання, а один із вагонів отримав значні пошкодження. Попри пожежу та руйнування металу, серед залізничників поранених немає.

Читайте також:

Третім напрямком атаки стала станція у Дніпропетровській області. Там під час нальоту БпЛА зафіксовано влучання в електровоз, який на той момент перебував на колії.

Залізничники на Дніпропетровщині встигли підготуватися до удару: поїзд був зупинений заздалегідь через оголошену дронову небезпеку. Весь персонал станції та поїзна бригада отримали попередження про атаку і перебували в захищених приміщеннях.

Новини.LIVE раніше повідомляли про смертельні аварії на залізниці в Україні. Так на Львівщині 1 травня локомотив зіткнувся з краном, внаслідок чого загинуло двоє осіб: водій локомотива та водій крана.

А 18 квітня у Вінницькій області на станції Браїлів теплотяг врізався у пасажирський поїзд "Київ — Перемишль". Внаслідок аварії жертв не було.