Автокран протаранив поїзд на Львівщині: загинув машиніст-ветеран
У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Через грубе порушення правил водієм автокрана відбулося зіткнення техніки з потягом, внаслідок якого миттєво загинув машиніст, який є ветераном війни, а ще двоє людей з тяжкими травмами опинилися в лікарні.
Про це повідомили в компанії Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.
У Львівській області поїзд "Ужгород — Київ" зіткнувся з краном
Життя машиніста поїзда, який захищав країну на фронті та щойно повернувся до своєї професії, трагічно обірвалося під час виконання робочих обов'язків. У Львівській області сталася масштабна аварія на залізничному переїзді. Як повідомили в Укрзалізниці, причиною катастрофи стало ігнорування правил дорожнього руху з боку водія крана.
Керманич автокрана вирішив проїхати через колії попри діючі заборонні сигнали світлофора. У цей момент ділянкою рухався потяг, і уникнути зіткнення було вже неможливо. Від потужного удару під час аварії машиніст локомотива отримав травми, несумісні з життям, і помер безпосередньо на місці інциденту.
Внаслідок катастрофи також серйозно постраждав помічник загиблого залізничника. Медики швидкої допомоги доставили його до лікарні у тяжкому стані.
До медичного закладу забрали й самого водія автокрана, який спровокував смертельну ДТП. У компанії-перевізнику окремо підкреслили, що жоден із пасажирів поїзда не постраждав.
