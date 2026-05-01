Автокран протаранив поїзд на Львівщині: загинув машиніст-ветеран

Наслідки зіткнення поїзда з краном. Фото: Укрзалізниця

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Через грубе порушення правил водієм автокрана відбулося зіткнення техніки з потягом, внаслідок якого миттєво загинув машиніст, який є ветераном війни, а ще двоє людей з тяжкими травмами опинилися в лікарні.

Про це повідомили в компанії Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.

У Львівській області поїзд "Ужгород — Київ" зіткнувся з краном

Життя машиніста поїзда, який захищав країну на фронті та щойно повернувся до своєї професії, трагічно обірвалося під час виконання робочих обов'язків. У Львівській області сталася масштабна аварія на залізничному переїзді. Як повідомили в Укрзалізниці, причиною катастрофи стало ігнорування правил дорожнього руху з боку водія крана.

Ділянка колії, де сталася аварія. Фото: Віталій Глагола

Керманич автокрана вирішив проїхати через колії попри діючі заборонні сигнали світлофора. У цей момент ділянкою рухався потяг, і уникнути зіткнення було вже неможливо. Від потужного удару під час аварії машиніст локомотива отримав травми, несумісні з життям, і помер безпосередньо на місці інциденту.

Кран відкинуло на узбіччя колії від удару. Фото: Віталій Глагола

Внаслідок катастрофи також серйозно постраждав помічник загиблого залізничника. Медики швидкої допомоги доставили його до лікарні у тяжкому стані.

Кабіну машиніста зім'яло від потужного удару. Фото: Віталій Глагола

До медичного закладу забрали й самого водія автокрана, який спровокував смертельну ДТП. У компанії-перевізнику окремо підкреслили, що жоден із пасажирів поїзда не постраждав.

