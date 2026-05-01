Автокран протаранив поїзд на Львівщині: загинув машиніст-ветеран

Автокран протаранив поїзд на Львівщині: загинув машиніст-ветеран

Дата публікації: 1 травня 2026 08:55
Автокран протаранив поїзд на Львівщині: загинув машиніст-ветеран
Наслідки зіткнення поїзда з краном. Фото: Укрзалізниця

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Через грубе порушення правил водієм автокрана відбулося зіткнення техніки з потягом, внаслідок якого миттєво загинув машиніст, який є ветераном війни, а ще двоє людей з тяжкими травмами опинилися в лікарні.

Про це повідомили в компанії Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.

У Львівській області поїзд "Ужгород — Київ" зіткнувся з краном

Життя машиніста поїзда, який захищав країну на фронті та щойно повернувся до своєї професії, трагічно обірвалося під час виконання робочих обов'язків. У Львівській області сталася масштабна аварія на залізничному переїзді. Як повідомили в Укрзалізниці, причиною катастрофи стало ігнорування правил дорожнього руху з боку водія крана.

Аварія поїзда Київ Ужгород
Ділянка колії, де сталася аварія. Фото: Віталій Глагола

Керманич автокрана вирішив проїхати через колії попри діючі заборонні сигнали світлофора. У цей момент ділянкою рухався потяг, і уникнути зіткнення було вже неможливо. Від потужного удару під час аварії машиніст локомотива отримав травми, несумісні з життям, і помер безпосередньо на місці інциденту.

Кран зіткнувся з поїздом на Львівщині
Кран відкинуло на узбіччя колії від удару. Фото: Віталій Глагола

Внаслідок катастрофи також серйозно постраждав помічник загиблого залізничника. Медики швидкої допомоги доставили його до лікарні у тяжкому стані.

Читайте також:
Поїзд зіткнувся з краном
Кабіну машиніста зім'яло від потужного удару. Фото: Віталій Глагола

До медичного закладу забрали й самого водія автокрана, який спровокував смертельну ДТП. У компанії-перевізнику окремо підкреслили, що жоден із пасажирів поїзда не постраждав.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Укрзалізниця оновила склад поїзда "Київ — Ужгород". Склад поїзда прикрасили вагонами з малюнками квітів сакури, які символізують Ужгород навесні.

На початку квітня в Харківській області сталася аварія за участі вантажівки та поїзда. Вагони поїзда зійшли з рейок від удару.

Також нещодавно в Індонезії сталася масштабна подвійна аварія. Поїзд врізався у таксі, а потім влетів у інший рухомий склад. Внаслідок аварії є загиблі.

Укрзалізниця аварія поїзди
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
