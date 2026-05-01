Автокран протаранил поезд на Львовщине: погиб машинист-ветеран

Последствия столкновения поезда с краном. Фото: Укрзализныця

Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на железной дороге. Из-за грубого нарушения правил водителем автокрана произошло столкновение техники с поездом, в результате которого мгновенно погиб машинист, который является ветераном войны, а еще два человека с тяжелыми травмами оказались в больнице.

Об этом сообщили в компании Укрзализныця, передает Новини.LIVE.

Во Львовской области поезд "Ужгород — Киев" столкнулся с краном

Жизнь машиниста поезда, который защищал страну на фронте и только что вернулся к своей профессии, трагически оборвалась во время выполнения рабочих обязанностей. Во Львовской области произошла масштабная авария на железнодорожном переезде. Как сообщили в Укрзализныце, причиной катастрофы стало игнорирование правил дорожного движения со стороны водителя крана.

Участок пути, где произошла авария. Фото: Виталий Глагола

Руководитель автокрана решил проехать через пути несмотря на действующие запрещающие сигналы светофора. В этот момент по участку двигался поезд, и избежать столкновения было уже невозможно. От мощного удара во время аварии машинист локомотива получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте инцидента.

Кран отбросило на обочину пути от удара. Фото: Виталий Глагола

В результате катастрофы также серьезно пострадал помощник погибшего железнодорожника. Медики скорой помощи доставили его в больницу в тяжелом состоянии.

Кабину машиниста смяло от мощного удара. Фото: Виталий Глагола

В медицинское учреждение забрали и самого водителя автокрана, который спровоцировал смертельное ДТП. В компании-перевозчике отдельно подчеркнули, что ни один из пассажиров поезда не пострадал.

