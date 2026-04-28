Подвійна аварія в Індонезії: поїзд протаранив таксі, а потім інший склад

Наслідки зіткнення поїздів. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

Поблизу Джакарти сталася масштабна залізнична катастрофа, яка забрала життя 14 людей, ще 84 пасажири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Трагедія сталася через подвійне зіткнення: спочатку приміський поїзд протаранив електротаксі, після чого в нього врізався поїзд далекого прямування.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

В Індонезії сталася масштабна залізнична аварія

У вівторок, 28 квітня, оператор залізниці PT KAI та пошуково-рятувальне агентство Індонезії повідомили про завершення евакуаційних робіт на місці залізничної аварії поблизу столиці. Кількість жертв зросла до 14 осіб. За словами голови рятувального агентства Мохаммада Сьяфі, процес витягування людей був надзвичайно складним, оскільки пасажири опинилися в пастці під тоннами розтрощеного металу.

Найбільше постраждав спеціалізований вагон для жінок. Рятувальники були змушені використовувати кутові шліфувальні машини, щоб прорізати конструкції та дістатися до тих, хто вижив. Сьяфі підкреслив, що всі загиблі — жінки, які перебували в епіцентрі удару.

Причиною катастрофи став ланцюг подій: спочатку приміський потяг зіткнувся з електротаксі компанії Green SM Indonesia, яке опинилося на коліях. Невдовзі після цього в нерухомий приміський склад врізався поїзд далекого прямування. Компанія-оператор таксі, яка є підрозділом в'єтнамського гіганта Green and Smart Mobility, вже заявила про співпрацю зі слідством.

Президент Прабово Субіанто після відвідин лікарні з постраждалими наголосив на необхідності системних змін: "Я погодився побудувати естакаду біля залізничних колій, щоб допомогти вирішити проблему великих заторів. Значні частини залізничної мережі не обслуговуються належним чином".

Наразі Національний комітет з безпеки на транспорті (KNKT) проводить розслідування, щоб встановити, чому таксі опинилося на рейках та чи була можливість уникнути другого зіткнення. Через аварію графік руху приміських поїздів у Джакарті, одному з найнаселеніших мегаполісів світу, суттєво обмежено.

