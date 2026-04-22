У Болгарії автобус протаранив групу українців: є загиблі

Автобус, який наїхав на групу українців у Болгарії. Фото: Novinite

У Болгарії сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу прикордонного переходу Малко-Тирново. Автобус в'їхав у групу українців, які стояли позаду нього. Внаслідок аварії є загиблі та постраждалі.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на болгарське видання Novinite.

Аварія у Болгарії

ДТП сталася на дорозі Малко-Тирново неподалік від контрольно-пропускного пункту. Автобус перевозив 37 пасажирів, усі були українцями. Також в салоні перебувало двоє водіїв. У транспортного засобу закінчилося пальне, тож після зупинки пасажири вийшли на вулицю й стали позаду. В цей момент автобус почав рухатися заднім ходом.

Транспортний засіб збив групу людей та опинився у придорожній канаві. Внаслідок аварії двоє пасажирів загинули. Ще 16 людей отримали травми, частина з них — тяжкі. Постраждалих доставили до медзакладів.

Як повідомила місцева влада, автобус прямував до Туреччини. У ньому перебували громадяни України, зокрема, біженці, які проживають у Бургасі.

Читайте також:

Водія автобуса затримали. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у Польщі сталася ДТП з мікроавтобусом, в якому перебували українці. Водій з'їхав з дороги, врізався у відбійник та перекинувся. Внаслідок аварії є постраждалі.

Також ми писали про те, що у Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода. На пішоходному переході автомобіль збив 11-річного хлопчика. За кермом перебувала суддя.