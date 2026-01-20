Масштабна аварія в США — зіткнулись понад 100 авто

Масштабна аварія у США. Фото: кадр з відео

У штаті Мічиган трапилася масштабна аварія, де зіткнулися 100 автівок. Ситуація на дорогах погіршилась через сильний снігопад.

Про це повідомляє Associated Press.

Реклама

Читайте також:

Масштабна аварія у США

Відомо, що внаслідок зіткнення автомобілів є травмовані, але про смертельні випадки не повідомлялося. Поліція повністю перекрила рух автошляхом в обох напрямках на південний захід від Гранд-Рапідс. Для евакуації водіїв та пасажирів залучили автобуси, які доставляли людей до приміщення місцевої школи, де облаштували пункт допомоги.

Так, один із водіїв розповів, що через сильну заметіль ледь бачив авто попереду. Він їхав зі швидкістю 32-40 км/год і зміг безпечно зупинити свій пікап, з'їхати з дороги на розділювальну смугу, щоб уникнути зіткнення ззаду.

За даними видання, у США просувається сильний зимовий шторм і ця аварія — лише останній його наслідок. Національна метеорологічна служба попередила про екстремально низькі температури та можливі зимові шторми у декількох штатах.

Нагадаємо, 18 січня в Іспанії зіткнулись два поїзди. Це призвело до загибелі 20 людей та поранень ще двох десятків осіб.

А 11 січня біля кордону з Польщею перекрили рух трасою. Причиною стала ДТП, внаслідок якої є постраждалі.