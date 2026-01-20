Масштабная авария в США — столкнулись более 100 авто

Масштабная авария в США. Фото: кадр из видео

В штате Мичиган произошла масштабная авария, где столкнулись 100 автомобилей. Ситуация на дорогах ухудшилась из-за сильного снегопада.

Об этом сообщает Associated Press.

Реклама

Читайте также:

Масштабная авария в США

Известно, что в результате столкновения автомобилей есть травмированные, но о смертельных случаях не сообщалось. Полиция полностью перекрыла движение по автодороге в обоих направлениях на юго-запад от Гранд-Рапидс. Для эвакуации водителей и пассажиров привлекли автобусы, которые доставляли людей в помещение местной школы, где обустроили пункт помощи.

Так, один из водителей рассказал, что из-за сильной метели едва видел авто впереди. Он ехал со скоростью 32-40 км/ч и смог безопасно остановить свой пикап, съехать с дороги на разделительную полосу, чтобы избежать столкновения сзади.

По данным издания, в США продвигается сильный зимний шторм и эта авария — лишь последнее его следствие. Национальная метеорологическая служба предупредила об экстремально низких температурах и возможных зимних штормах в нескольких штатах.

Напомним, 18 января в Испании столкнулись два поезда. Это привело к гибели 20 человек и ранениям еще двух десятков человек.

А 11 января возле границы с Польшей перекрыли движение по трассе. Причиной стало ДТП, в результате которого есть пострадавшие.