В Испании столкнулись два поезда — погибли десятки людей

В Испании столкнулись два поезда — погибли десятки людей

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 08:13
Авария в Испании — с рельсов сошли два скоростных поезда
Авария скоростных поездов в Испании. Фото: REUTERS/Leonardo Benassatto

На юге Испании 18 января скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим. В результате этого погибли 20 человек и еще десятки травмированы.

Об этом сообщает El Pais и Reuters.

Читайте также:

Авария поездов в Испании

СМИ сообщают, что 18 января поезд Iryo, который выезжал из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов в 19:30 и попал на соседнюю колею, по которой двигался поезд Alvia со скоростью 200 км/ч в Уэльву.

В результате аварии погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе машинист, еще 24 человека травмированы. Всего пострадали 484 пассажира, которые путешествовали обоими транспортными средствами. Причины схода с рельсов поезда пока неизвестны.

На место аварии работают все соответствующие службы и военный контингент для помощи со спасательными работами. Власти региона сообщили, что движение поездов полностью прекращено.

Напомним, с 22 января в Украине изменится движение поездов. Это необходимо, чтобы уменьшить задержки и обеспечить безопасность для пассажиров.

Также мы писали, поедет ли дальше поезд, если машинисту станет плохо. Предусмотрено много механизмов, которые способны предотвратить непредсказуемые ситуации.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
