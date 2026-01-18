График движения поездов Укрзализныци — с 22 января будут изменения

Люди садятся в поезд. Фото: Укрзализныця

С 22 января Укрзализныця меняет график движения поездов, в том числе пригородных. Это необходимо, чтобы уменьшить задержки и обеспечить безопасность для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци 18 января.

Изменение графика движения поездов Укрзализныци

В Укрзализныце рассказали, что меняют график движения поездов, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на Фастовском участке, который в декабре обстреляли российские войска. Кроме того, есть ряд изменений в некоторых маршрутах из соображений безопасности.

"В целом было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки", — говорится в сообщении.

По обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января. Расписания пригородных рейсов можно найти на сайте. В то же время в УЗ отметили, что при выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату, ведь должен быть именно "действителен с 22.01.2026".

"К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за понимание ситуации и слова поддержки в адрес железнодорожников", — подчеркнули в УЗ.

Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, ранее в УЗ рассказали, как надо действовать в случае воздушной атаки врага. Стоит четко следить и выполнять указания железнодорожников.

Также в Укрзализныце посоветовали планировать пересадки с запасом. Из-за мер безопасности и сильных морозов могут быть потенциальные задержки.