Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине изменится движение поездов — УЗ назвала дату и причину

В Украине изменится движение поездов — УЗ назвала дату и причину

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 13:53
График движения поездов Укрзализныци — с 22 января будут изменения
Люди садятся в поезд. Фото: Укрзализныця

С 22 января Укрзализныця меняет график движения поездов, в том числе пригородных. Это необходимо, чтобы уменьшить задержки и обеспечить безопасность для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци 18 января.

Реклама
Читайте также:

Изменение графика движения поездов Укрзализныци

В Укрзализныце рассказали, что меняют график движения поездов, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на Фастовском участке, который в декабре обстреляли российские войска. Кроме того, есть ряд изменений в некоторых маршрутах из соображений безопасности.

"В целом было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки", — говорится в сообщении.

По обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января. Расписания пригородных рейсов можно найти на сайте. В то же время в УЗ отметили, что при выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату, ведь должен быть именно "действителен с 22.01.2026".

"К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за понимание ситуации и слова поддержки в адрес железнодорожников", — подчеркнули в УЗ.

Зміна графіку руху поїздів Укрзалізниці
Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, ранее в УЗ рассказали, как надо действовать в случае воздушной атаки врага. Стоит четко следить и выполнять указания железнодорожников.

Также в Укрзализныце посоветовали планировать пересадки с запасом. Из-за мер безопасности и сильных морозов могут быть потенциальные задержки.

Укрзализныця транспорт поезда безопасность поезд график
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации