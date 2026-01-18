Відео
Головна Новини дня В Україні зміниться рух поїздів — в УЗ назвали дату і причину

В Україні зміниться рух поїздів — в УЗ назвали дату і причину

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 13:53
Графік руху поїздів Укрзалізниці — з 22 січня будуть зміни
Люди сідають у потяг. Фото: Укрзалізниця

З 22 січня Укрзалізниця змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських. Це необхідно, аби зменшити затримки та забезпечити безпеку для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці 18 січня. 

Читайте також:

Зміна графіку руху поїздів Укрзалізниці

В Укрзалізниці розповіли, що змінюють графік руху поїздів, аби мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на Фастівській ділянці, яку у грудні обстріляли російські війська. Крім того, є низка змін в деяких маршрутах з міркувань безпеки. 

"Загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить "розвантажити" найбільш інтенсивні ділянки і, відповідно, скоротити затримки", — йдеться у повідомленні. 

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня. Розклади приміських рейсів можна знайти на сайті. Водночас в УЗ наголосили, що при виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, адже має бути саме "дійсний з 22.01.2026". 

"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. Дякуємо вам за розуміння ситуації та слова підтримки на адресу залізничників", — підкреслили в УЗ. 

Зміна графіку руху поїздів Укрзалізниці
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, як треба діяти у разі повітряної атаки ворога. Варто чітко слідкувати та виконувати вказівки залізничників. 

Також в Укрзалізниці порадили планувати пересадки із запасом. Через безпекові заходи та сильні морози можуть бути потенційні затримки. 

Укрзалізниця транспорт поїзди безпека потяг графік
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
