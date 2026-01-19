Аварія в Іспанії — з рейок зійшли два швидкісних поїзди

Аварія швидкісних поїздів в Іспанії. Фото: REUTERS/Leonardo Benassatto

На півдні Іспанії 18 січня швидкісний поїзд зійшов з рейок та зіткнувся з іншим. Внаслідок цього загинули 20 осіб та ще десятки травмовані.

Про це повідомляє El Pais і Reuters.

Аварія поїздів в Іспанії

ЗМІ повідомляють, що 18 січня поїзд Iryo, який виїжджав з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок о 19:30 і потрапив на сусідню колію, по якій рухався поїзд Alvia зі швидкістю 200 км/год до Уельви.

Внаслідок аварії загинула щонайменше 21 людина, зокрема машиніст, ще 24 особи травмовані. Загалом постраждали 484 пасажири, які подорожували обома транспортними засобами. Причини сходження з рейок потяга поки невідомі.

На місце аварії працюють усі відповідні служби та військовий контингент для допомоги з рятувальними роботами. Влада регіону повідомила, що рух поїздів повністю припинено.

