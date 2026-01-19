Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Іспанії зіткнулись два поїзди — загинули десятки людей

В Іспанії зіткнулись два поїзди — загинули десятки людей

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 08:13
Аварія в Іспанії — з рейок зійшли два швидкісних поїзди
Аварія швидкісних поїздів в Іспанії. Фото: REUTERS/Leonardo Benassatto

На півдні Іспанії 18 січня швидкісний поїзд зійшов з рейок та зіткнувся з іншим. Внаслідок цього загинули 20 осіб та ще десятки травмовані.

Про це повідомляє El Pais і Reuters

Реклама
Читайте також:

Аварія поїздів в Іспанії

ЗМІ повідомляють, що 18 січня поїзд Iryo, який виїжджав з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок о 19:30 і потрапив на сусідню колію, по якій рухався поїзд Alvia зі швидкістю 200 км/год до Уельви. 

Внаслідок аварії загинула щонайменше 21 людина, зокрема машиніст, ще 24 особи травмовані. Загалом постраждали 484 пасажири, які подорожували обома транспортними засобами. Причини сходження з рейок потяга поки невідомі.

На місце аварії працюють усі відповідні служби та військовий контингент для допомоги з рятувальними роботами. Влада регіону повідомила, що рух поїздів повністю припинено. 

Нагадаємо, з 22 січня в Україні зміниться рух поїздів. Це необхідно, аби зменшити затримки та забезпечити безпеку для пасажирів.

Також ми писали, чи поїде далі потяг, якщо машиністу стане зле. Передбачено багато механізмів, які здатні запобігти непередбачуваним ситуаціям.

аварія транспорт Іспанія поїзди загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації