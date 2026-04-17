У Польщі перекинувся автобус з українцями: що відомо

Польська поліція. Фото Reuters, Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto

У Польщі в середу, 15 квітня, сталася ДТП з мікроавтобусом, в якому перебували українці. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RFM24 та коментар МЗС України для медіа.

ДТП з українцями у Польщі

У ЗМІ інформували, що аварія сталася у середу близько 17:00 на автостраді А4 в Будах Ланьцутських, Підкарпатське воєводство. За даними поліції, водій автобуса Mercedes, який рухався в напрямку Жешува, з'їхав з дороги, врізався у відбійник і перекинувся.

В автобусі перебували громадяни України — п'ятеро дорослих та одна 9-річна дитина. RFM24 писало, що двох постраждалих доставили до лікарні: водія та одного з пасажирів. Їх вже виписали

Тест показав, що водій автобуса був тверезий. Наразі поліція розслідує причини інциденту.

Читайте також:

Днем пізніше у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що на автостраді А4 поблизу міста Ланьцут перекинувся мікроавтобус з українською реєстрацією, в якому були шестеро громадян України.



"П'ятьом особам було надано медичну допомогу на місці, ще одну громадянку госпіталізовано до місцевого медичного закладу. Загроза її життю/здоров'ю відсутня", — сказали журналістам у МЗС.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, 13 березня стало відомо, що під Києвом у ДТП загинув український еколог Володимир Борейко.

Також ми писали, що 25 січня нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП поблизу ДТП. Внаслідок отриманих травм він помер у лікарні.