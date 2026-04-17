В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно

Дата публикации 17 апреля 2026 02:50
Польская полиция. Фото Reuters, Фото Klaudia Radecka/NurPhoto

В Польше в среду, 15 апреля, произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RFM24 и комментарий МИД Украины для медиа.

ДТП с украинцами в Польше

В СМИ информировали, что авария произошла в среду около 17:00 на автостраде А4 в Будах Ланьцутских, Подкарпатское воеводство. По данным полиции, водитель автобуса Mercedes, который двигался в направлении Жешува, съехал с дороги, врезался в отбойник и перевернулся.

В автобусе находились граждане Украины - пятеро взрослых и один 9-летний ребенок. RFM24 писало, что двух пострадавших доставили в больницу: водителя и одного из пассажиров. Их уже выписали

Тест показал, что водитель автобуса был трезв. Сейчас полиция расследует причины инцидента.

Днем позже в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что на автостраде А4 вблизи города Ланьцут перевернулся микроавтобус с украинской регистрацией, в котором были шестеро граждан Украины.

"Пяти лицам была оказана медицинская помощь на месте, еще одна гражданка госпитализирована в местное медицинское учреждение. Угроза ее жизни/здоровью отсутствует", — сказали журналистам в МИД.

Ранее Новини.LIVE сообщало, 13 марта стало известно, что под Киевом в ДТП погиб украинский эколог Владимир Борейко.

Также мы писали, что 25 января нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха попал в ДТП вблизи ДТП. В результате полученных травм он скончался в больнице.

Ткач Эдуард
Ткач Эдуард
