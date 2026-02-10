У Кривому Розі суддя збила дитину — деталі ДТП

Місце ДТП у Кривому Розі за участі судді. Фото: прокуратура України

У Кривому Розі суддя збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Наразі дитина перебуває у важкому стані.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Місце аварії у Кривому Розі. Фото: прокуратура України

ДТП у Кривому Розі за участі судді — що відомо

За інформацією прокуратури, у понеділок, 9 лютого, близько 16:30 у Кривому Розі сталася ДТП за участі судді одного з районних судів.

За попередніми даними, водійка BMW здійснила наїзд на 11-річного хлопчика, який разом із мамою переходив дорогу на регульованому пішохідному переході.

Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була терміново госпіталізована. Хлопець перебуває у важкому стані.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії: вилучають відео з місця події та встановлюють обставини аварії. Відкрито провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

