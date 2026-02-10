Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кривому Розі суддя збила дитину — хлопчик у важкому стані

У Кривому Розі суддя збила дитину — хлопчик у важкому стані

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:22
У Кривому Розі суддя збила дитину — деталі ДТП
Місце ДТП у Кривому Розі за участі судді. Фото: прокуратура України

У Кривому Розі суддя збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Наразі дитина перебуває у важкому стані.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Реклама
Читайте також:
Смертельна ДТП у Криовму Розі за участі судді
Місце аварії у Кривому Розі. Фото: прокуратура України

ДТП у Кривому Розі за участі судді — що відомо

За інформацією прокуратури, у понеділок, 9 лютого, близько 16:30 у Кривому Розі сталася ДТП за участі судді одного з районних судів.

За попередніми даними, водійка BMW здійснила наїзд на 11-річного хлопчика, який разом із мамою переходив дорогу на регульованому пішохідному переході.

Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була терміново госпіталізована. Хлопець перебуває у важкому стані.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії: вилучають відео з місця події та встановлюють обставини аварії. Відкрито провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові сталася аварія, в якій зіткнулися три автівки.

Також ми повідомляли про ДТП, що трапилася на Одещині за участі двох вантажівок.

ДТП Кривий Ріг смерть аварія розслідування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації